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Президент Азербайджана Алиев поздравил капитанов-регентов Сан-Марино

Президент Азербайджана Алиев поздравил капитанов-регентов Сан-Марино

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино превосходительствам Алессандро Скарано и Адель Тоннини. Об этом сообщает «Азертадж».

В письме говорится:

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ по случаю национального праздника Сан-Марино – Дня Республики, передаю наилучшие пожелания.

В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Сан-Марино – постоянного благополучия и процветания.

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