ВСУ отбили все вражеские атаки

141 Просмотров

Российские войска пытались атаковать в трех направлениях на востоке Украины. Все вражеские штурмы были отражены, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 3 сентября.

Указано, что вчера враг нанес два ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На фронте произошло 30 боевых столкновений. В частности, на Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

На Авдеевском направлении они не смогли добиться успехов в районе восточнее Северного Донецкой области.

А на Марьинском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Красногоровки и Новомихайловки в Донецкой области.

В свою очередь, ВСУ продолжали наступление на Мелитопольском направлении. Украинцы закреплялись на достигнутых рубежах и вели контрбатарейную борьбу.

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, два склада боеприпасов, два пункта управления и один зенитно-ракетный комплекс.