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В Балтийском море пройдут масштабные учения НАТО, где отработают действия на случай нападения России

В Балтийском море пройдут масштабные учения НАТО, где отработают действия на случай нападения России

В Балтийском море пройдут крупные военно-морские учения Североатлатического Альянса с участием около 30 кораблей и более 3 000 западных военнослужащих, в течение которых НАТО впервые отработает действия на случай нападения России.

Об этом заявил главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак в интервью агентству Reuters.

«Надёжное сдерживание должно включать способность атаковать,» – сказал командующий.

Каак заявил, что предстоящие военно-морские учения НАТО будут впервые направлены на отработку действий в случае гипотетического нападения РФ на страны данного региона.

«Мы посылаем России чёткий сигнал о своей бдительности: не на нашей вахте», – заявил вице-адмирал.

В двухнедельных учениях под названием «Северное побережье», которые начнутся 9 сентября, примут участие войска из всех стран блока, выходящих к Балтийскому морю, а также из Швеции, которая вскоре станет членом Альянса, и из других стран-союзников – США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции.

Подразделения будут отрабатывать десантные операции и удары с моря по наземным целям.

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