ОИС подготовит отчет о результатах мониторинга на освобожденных территориях

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«Мы подготовим отчет по результатам мониторингов, которые будем проводить на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана». Об этом заявил журналистам председатель Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества Мухаммад Лавал Сулейман.

Он сказал, что они находятся в Азербайджане для второго мониторинга: «До этого тоже был проведен мониторинг, были зафиксированы имеющиеся там разрушения. В рамках этого визита мы также подготовим отчет об ущербе, нанесенном в основном религиозным и историческим памятникам. Этот отчет также как и отчет, подготовленный в 2021 году, будет представлен соответствующим структурам».