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За сутки в Украине произошло 31 боестолкновение

За сутки в Украине произошло 31 боестолкновение

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на вечер пятницы, 1 сентября.

«В течении суток враг нанес 4 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских атак, к сожалению, погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены жилые дома. гражданская инфраструктура», – говорится в вечерней сводке Генштаба.

В течении суток произошло 31 боевое столкновение.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области, а на Бахмутском так же безуспешно пытался наступать в районе Курдюмовки Донецкой области, на Авдеевском направлении – в районе Северного Донецкой области, на Марьинском – в районе Красногоровки Донецкой области, на Шахтерском – в районе Великой Новоселки Донецкой области.

«Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Авиация сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течении суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 состав боеприпасов и 1 радиолокационную станцию противника», – сообщает Генштаб ВСУ.

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