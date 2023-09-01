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Гюлер: Турция поддерживает Азербайджан в его законной борьбе

Гюлер: Турция поддерживает Азербайджан в его законной борьбе

Турция поддерживает Азербайджан в его законной борьбе.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в ходе совместного выступления с азербайджанским коллегой генерал-полковником Закиром Гасановым на церемонии открытия 2023/2024 учебного года в командовании 1-ой реактивной авиабазы в Эскишехире. Об этом сообщает «Тренд».

«Турция поддерживает законную борьбу дружеских и братских стран, таких как Азербайджан, Ливия, Косово и Катар. Вооруженные силы Турции также надлежащим образом выполняют свои обязанности по защите прав и интересов своей страны», – добавил Гюлер.

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