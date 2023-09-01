В Стамбуле запретили употребление алкоголя в общественных местах

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В самом популярном туристическом городе Турции – Стамбуле – запрещено употреблять алкоголь в общественных местах. За это могут последовать штрафные санкции.

В городе и раньше действовали ограничения на употребление алкогольных напитков в публичных местах. Но их часто игнорировали. Поэтому решили дополнительно напомнить и несколько усилить правила распития спиртных напитков для местных, а особенно – для туристов, пишет издание «24 Закордон».

Поэтому в Стамбуле запрещено употреблять алкогольные напитки в общественных местах. За нарушение предусмотрен штраф в 617 турецких лир (это около 23 долларов). Дополнительные меры решили ввести из-за массовых нарушений общественного порядка и безопасности женщин.

Циркуляр властей Стамбула запрещает употреблять алкоголь на улицах города. Конкретно, в следующих местах:

пляжи;

парки и сады;

набережные;

открытое море;

места для пикников.

Но! Запрет не распространяется на места в Стамбуле, имеющие лицензию на продажу спиртного. То есть, в кафе и ресторанах с террасами пить крепкие напитки можно.

Губернатор города Давут Гюль объяснил, что действующие законы и раньше регулировали распитие алкоголя в общественных местах, но их по большей части игнорировали.

«Некоторые лица и группы наносят вред окружающей среде, употребляя большое количество алкоголя. В то же время женщины имеют право проводить время в Стамбуле без боязни даже поздно ночью – в парках и на пляжах, чтобы их не беспокоили», – объяснил решение Давут Гюль.

Напомним, за последние 10 лет в Турции действует запрет на продажу крепких напитков после 22:00. За нарушение этого закона могут быть оштрафованы на сумму до 870 долларов. В стране также запрещено рекламировать алкогольные напитки на витринах магазинов.