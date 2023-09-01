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Зеленский раскрыл потребности Украины в F-16

Зеленский раскрыл потребности Украины в F-16

Украине нужно примерно 160 самолётов F-16, чтобы противостоять российским ВКС в воздушном пространстве, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью португальскому каналу RTP Notícias.

«Сегодня у нас есть договорённости касательно будущих 50-60 самолётов. Почему я так говорю, потому что в разные моменты будет соответствующее количество самолётов. Не все сразу. А  всего нам нужно где-то около 160, чтобы это был мощный воздушный флот, который бы не давал России возможности доминировать в небе», — сказал Зеленский.

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