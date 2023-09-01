Госкомпания SOCAR благоустроила лицей в Украине

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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) завершила работы по утеплению в Ирпенском гуманитарном лицее «Лингвист» имени академика Зарифы Алиевой.

Теперь здание имеет теплоизоляцию, что решает проблемы с отоплением, уточняет «Униан».

Отмечается, что фасад здания был украшен художественными росписями – красной калиной, которая издавна символизирует для украинцев родную землю, и ласточками, и несут радость и счастье.

«Дети должны учиться в комфортных условиях, поэтому было принято решение помочь лицею и провести работы по утеплению. Мы не собираемся на этом останавливаться – планируем и дальше помогать восстанавливать пострадавшие объекты. Для SOCAR всегда важно поддерживать Украину и украинцев, и мы с радостью это делаем», – отметил директор сети SOCAR Игорь Орлов.

В прошлом году компания SOCAR Energy Ukraine по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева провела ремонт этой школы и завершила все запланированные работы к началу нового учебного года. Была полностью обновлена кровля здания, отремонтированы классные комнаты, а также спортзал и бомбоубежище, заменены оконные рамы, установлены новые радиаторы отопления, проведены косметические работы. Также в целях решения проблемы с электричеством общеобразовательная школа была обеспечена генератором.