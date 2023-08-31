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«Ситуация носит не гуманитарный, а политический характер». Баку ответил Госдепу

"Ситуация носит не гуманитарный, а политический характер". Баку ответил Госдепу

Азербайджан принимает к сведению заявление Государственного департамента США, связанное с ситуацией в регионе. В первую очередь, это утверждения о «блокаде» в регионе на фоне предложений азербайджанской стороны, направленных на удовлетворение потребностей лиц армянского происхождения, в том числе выдвинутых предложений об интенсификации движения по Лачинской дороге параллельно с использованием дороги Агдам-Ханкенди, а также на фоне ежедневного проезда десятков армянских жителей через погранично-пропускной пункт Лачин в обоих направлениях.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление пресс-секретаря Государственного департамента США Мэтью Миллера от 31 августа.

Айхан Гаджизаде отметил, что некоторые представители армянских жителей прилагают усилия, направленные на то, чтобы помешать грузовым автомашинам, отправленным Азербайджанским обществом Красного Полумесяца через размещенный на территориях Азербайджана российский миротворческий контингент по маршруту Агдам-Ханкенди и ожидающим в настоящее время проезда в Ханкенди, и закрыли дорогу, что диктует необоснованность их утверждений о том, что в регионе «сложилась напряженная гуманитарная ситуация».

Как подчеркнул пресс-секретарь МИД Азербайджана, американской стороне хорошо известно, что Азербайджан неоднократно приглашал армянских жителей на встречу в связи с реинтеграцией проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армянских жителей, доставкой гуманитарных грузов в Карабахский регион по различным маршрутам, а также организацией встречи между специальным представителем Азербайджана и представителями местных армянских жителей, как и то, что армянская сторона, выдвигая через свой пресловутый режим незаконные условия и различные предлоги, уклонялась от договоренностей, достигнутых в связи с организацией таких встреч. Постоянное отклонение предложений азербайджанской стороны в этом направлении еще раз свидетельствует о том, что ситуация носит не гуманитарный, а напротив, политический характер, сказал он.

«Азербайджан решительно выступает за установление мира, безопасности и стабильности в регионе на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государств, реинтеграцию армянских жителей в рамках законодательства нашей страны», – добавил официальный представитель МИД.

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