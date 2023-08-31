Зеленский допустил завершение войны в этом году

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Развязанная Россией война в Украин может закончиться в 2023 году. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью португальскому телеканалу RTP, которое вышло 31 августа.

По его словам, сроки зависят от нескольких компонентов, главный из которых – успех Вооруженных сил на фронтах.

«Если у нас будет продвижение на поле боя, мы будем давить РФ и сломаем полностью их моральный дух, то мы можем и не представлять до конца, что может случиться. Пример Херсона показал, как они выводили 40 тыс. человек, бежали быстро, стремительно, бросали технику. Если мы додавим их, до политического решения, в этот момент очень важно, где в этот момент будет весь мир. Если мир будет оставаться на стороне Украины, и мы параллельно начнем встречи по украинской формуле мира, тогда мы сможем найти политические шаги, которые приблизят нас к миру», – сказал президент.

Зеленский назвал условия, при которых война затянется: например, в случае, замедления процессов на фронте, а также новых атак россиян на мирную инфраструктуру, которые приводят к жертвам среди гражданского населения.

«Блэкауты в Украине.. Такие вещи убивают возможности политической возможности решения войны. Когда Россия уничтожает наших людей – никто не хочет говорить с ними и с [президентом РФ Владимиром] Путиным, как сейчас. Потому что блэкауты – это уже не правила войны, а правила терроризма, когда они уничтожили нашу энергетическую систему. Дети в больницах умирали, потому что им нельзя было проводить операции. Кто им это простит? Это был конкретный геноцид. Снова приближается зима, Россия может снова начать так делать, и такие шаги могут изменить положение полностью. Тогда Россия будет постоянно находиться в процессе получения разных «ответов» от Украины», – добавил глава государства.