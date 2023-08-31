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Госдеп призвал к переговорам между Азербайджаном и карабахскими армянами

Госдеп призвал к переговорам между Азербайджаном и карабахскими армянами

В течение последних нескольких недель Соединенные Штаты беспрерывно работали с Азербайджаном и Арменией, чтобы обеспечить возможность доставки гуманитарного груза населению в Карабахе.

С данным заявлением выступил Госдеп США.

Необходимо безотлагательно провести встречу между азербайджанскими представителями и представителями армянского меньшинства в Карабахе, чтобы согласовать способы транспортировки важнейших продуктов питания для населения в Карабахе, включая дополнительные маршруты поставок, и возобновить обсуждение всех нерешенных вопросов, говорится в заявлении.

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