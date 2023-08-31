Продолжаются переговоры с РМК о доставке продовольствия карабахским армянам (фото) |
Госдеп призвал к переговорам между Азербайджаном и карабахскими армянами |
Армяне открыли огонь по позициям ВС Азербайджана |
В регионах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и сход селей |
Зеленский пойдет на президентские выборы, если они состоятся |
Радио Sputnik не будет вещать в Карабахе без разрешения Азербайджана |
В Украине похоронили Рагимова, отдавшего свою жизнь при защите Бахмута (фото) |
Лавров уверен в конструктивной роли Анкары в нормализации отношений Баку-Ереван |
Генпрокурор Алиев потребовал расследовать обстоятельства нападения на посольство Азербайджана в Ливане |
Главное Мир

Зеленский пойдет на президентские выборы, если они состоятся

Зеленский пойдет на президентские выборы, если они состоятся

Президент Украины Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок на президентских выборах в 2024 году (если они состоятся).

«В 2024-м году, если продолжится война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не брошу свою страну. Я думаю, что мировая демократия поддержит нас», — заявил он в интервью RTP.

Финансирование выборов остается актуальным вопросом, поскольку Зеленский не готов тратить на них бюджетные деньги.

Также он озвучил ряд условий проведения выборов во время войны.

Во-первых, выборы должны пройти «на всей территории Украины», чтобы солдаты на фронте тоже могли принять участие в голосовании.

Во-вторых, за выборами должны следить международные наблюдатели.

«Голосование должно быть демократическим и прозрачным, как это было, когда меня избирали президентом», – сказал Зеленский.

Теги:
Из этой рубрики
Деятельность Габона в Африканском союзе приостановлена
Мир

Деятельность Габона в Африканском союзе приостановлена

2023/08/31, 21:52
Байден объявил о режиме ЧС во Флориде в связи с ураганом "Идалия" (видео)
Мир

Байден объявил о режиме ЧС во Флориде в связи с ураганом «Идалия» (видео)

2023/08/31, 21:37
Зеленский пойдет на президентские выборы, если они состоятся
Мир

Зеленский пойдет на президентские выборы, если они состоятся

2023/08/31, 20:11
Перед вылетом из Африки Пригожин позировал с местными жителями (фото)
Мир

Перед вылетом из Африки Пригожин позировал с местными жителями (фото)

2023/08/31, 19:45
Радио Sputnik не будет вещать в Карабахе без разрешения Азербайджана
Мир

Радио Sputnik не будет вещать в Карабахе без разрешения Азербайджана

2023/08/31, 19:31
Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере кибербезопасности
Мир

Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

2023/08/31, 18:06
Правительство Армении официально закрепило статус наблюдателей Евросоюза
Мир

Правительство Армении официально закрепило статус наблюдателей Евросоюза

2023/08/31, 17:49
Фидан раскрыл цель переговоров с Лавровым
Мир

Фидан раскрыл цель переговоров с Лавровым

2023/08/31, 17:24
Москва отправила в Ереван своего спецпредставителя
Мир

Москва отправила в Ереван своего спецпредставителя

2023/08/31, 17:11