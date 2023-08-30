Орбан предложил заключить перемирие с Путиным без возвращения Крыма

178 Просмотров

Запад должен заключить с президентом России Владимиром Путиным договор о новой архитектуре безопасности Украины, который не должен включать ни возвращение Крыма, ни членство страны в НАТО. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному в соцсети X (бывший Twitter).

«Мы должны заключить соглашение с русскими о новой архитектуре безопасности, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО», — сказал Орбан.

Он назвал «совершенно нереалистичным» возвращение Крыма, а лучшим шансом на мирное урегулирование, по его мнению, было бы возвращение к власти бывшего президента США Дональда Трампа и прекращение военной поддержки Украины. Если бы Трамп продолжал быть главой Белого дома, Россия не начала бы военную операцию на Украине, считает венгерский премьер.

Орбан усомнился в том, что Украина победит в конфликте, назвав это убеждение ложью. Он отметил, что в конечном итоге значение будет иметь «количество сапог», а Россия в этом смысле «гораздо сильнее и многочисленнее».