Захарова призвала Макрона учитывать позицию Баку

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Москва приветствует любые инициативы, которые не идут вразрез с усилиями России по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, не дублируют и не подрывают их.

Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Макрона.

«С другой стороны, активность Франции на этом направлении хорошо известна. В рамках таких посреднических усилий нужно учитывать позицию обеих сторон конфликта – и Армении, и Азербайджана. И без этого рассчитывать на какое-либо продвижение ситуации, которая и так достаточно разогрета, не стоит», – сказала Захарова.