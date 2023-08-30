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В Красном Полумесяце Азербайджана назвали смешными утверждения армян об отравленном продовольствии

В Красном Полумесяце Азербайджана назвали смешными утверждения армян об отравленном продовольствии

В Обществе Красного Полумесяца Азербайджана назвали смехотворными утверждения некоторых проживающих в Карабахе армян о том, что привезенные для них 40 тонн муки якобы отравлены.

Генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца Азербайджана Джейхун Мирзаев сообщил сотрудникам азербайджанских представительств ряда иностранных СМИ, что любой желающий может осмотреть гуманитарный груз, передает Report.

«Наша цель — оказать гуманитарную помощь, помочь, а не травить людей. Любой желающий может свободно осмотреть эти грузы и провести съемку», – сказал он.

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