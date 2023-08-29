Ханкендинские сепаратисты продолжают показательные стенания по поводу «блокады» и «дефицита хлеба»

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Новоявленный «Фонд поддержки сельских районов и сельского хозяйства «Арцаха» (кавычки наши — Ред.) объявил, что из-за растущего дефицита пшеницы, особенно в «Степанакерте», то есть Ханкенди, с сегодняшнего дня объемы производства хлеба еще больше сократились. Сегодня и завтра каждой семье планируется продать по одному хлебу. За процессом раздачи хлеба на хлебозаводах будут следить представители «Комитета госдоходов», «полиции» и «мэрии Степанакерта». Параллельно ведутся работы по заготовке кукурузной муки и производству хлеба, но из-за нынешних осадков масштабная уборка кукурузы задерживается на несколько дней.

А тем временем колонна с гуманитарной помощью от Азербайджанского Общества Красного Полумесяца достигла Агдама. В Ханкенди об этом прекрасно осведомлены. Однако верхушка сепаратистов принимать гуманитарный груз отказывается.

И вот интересно: на кого в этой ситуации здесь рассчитывают произвести впечатление воплями о «дефиците хлеба»?