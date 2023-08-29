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Из Баку отправлена гумпомощь армянам Карабаха

Из Баку отправлена гумпомощь армянам Карабаха

Из Баку были отправлены две машины с гуманитарным грузом для жителей Ханкенди армянского происхождения.

Об этом сообщил председатель Азербайджанского общества Красного Полумесяца, депутат Новруз Аслан.

Груз поедет по дороге Агдам-Ханкенди.

По словам Новруза Аслан, на первом этапе будет отправлено 40 тонн мучных изделий:

«Мы надеемся, что этот шаг будет положительно воспринят армянами, проживающими в Ханкенди, и международным сообществом. Если в дальнейшем мы сможем провести оценку, то сможем доставить и необходимые им грузы».

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