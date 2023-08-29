В Азербайджане автомобиль столкнулся с тепловозом, есть пострадавшие

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Сегодня на участке Сумгайыт-чай произошло столкновение принадлежащего ЗАО «Азербайджанским железным дорогам» тепловоза и автомобиля марки Azsamand с государственным регистрационным номером 99-PL-593, который пытался пересечь железнодорожный переезд.

Об этом сообщили в ЗАО.

Пострадавшие в результате происшествия водитель и пассажир доставлены в больницу с помощью бригады скорой медицинской помощи.

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» еще раз призвало водителей транспортных средств строго соблюдать требования статьи 44 Закона Азербайджанской Республики «О дорожном движении», снизить скорость при приближении к железнодорожным переездам, проявлять высокую бдительность и продолжить движения лишь полностью убедившись, что к переезду не подходит поезд.