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Резников не видит нужды в новой мобилизации

Резников не видит нужды в новой мобилизации

Критической ситуации с мобилизационным резервом украинской армии сейчас нет. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Алексей Резников.

«План мобилизации, который был утвержден Верховной Радой, еще не выполнен. Нам нет нужды объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, у нас еще есть ресурс», – заявил он.

При этом министр добавил, пока не будет обсуждаться увеличение планки мобилизации.

«Я не думаю, что в ближайшие месяцы будет вопрос об увеличении планки мобилизации», – добавил Резников.

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