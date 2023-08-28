Как Россия и Армения навязывают Западу свои взгляды и, почему за Окампо стоит Кремль

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Ошибается тот, кто считает, что с началом масштабного вторжения России в Украину гибридная агрессия Кремля полностью прекратилась. Нет, она принимает активные формы и становится актуальной для многих горячих точек. Особенно для Южного Кавказа, важного для России места, где находится Армения – подельник РФ. Об этом на страницах издания EU reporter пишет украинский политолог Евгений Магда. Приводим эту статью без изменений:

«Имя Стиана Йенсена, директора личного кабинета генерального секретаря НАТО, на этой неделе стало нарицательным в Украине. Хотя слава приходит во разных формах, этот чиновник Альянса предпочел довольно быстрое восхождение. Его публичное предложение о том, что Украина может уступить территорию в обмен на гарантированное членство в НАТО – опасная и циничная уловка. Йенсен быстро отказался от своих слов, фактически подорвав свою репутацию, но ущерб уже был нанесен.

Есть еще несколько факторов, которые делают это заявление достойным внимания: Йенсен, как и другие официальные лица НАТО, не имел полномочий выступать от имени Организации Североатлантического договора. Он превысил свои полномочия, когда решил, что такая грубая ошибка ему сойдет с рук. Должность директора личного кабинета генсека НАТО (официальную позицию Альянса могут выражать только сам Йенс Столтенберг и его заместители) была как минимум злоупотреблена, и это злоупотребление должно быть расследовано правоохранительными органами.

Предложить Украине, по сути, ампутировать часть своей территории в обмен на гарантированный курс лечения через членство в НАТО – вряд ли это является частным мнением одного чиновника. Фактически оно отражает позицию нескольких представителей западного истеблишмента, которые хотят построить мир, где преобладает демократия, но не хотят менять геополитическую перспективу Кремля в отношении Украины и постсоветского пространства. Говорить о «гарантированном членстве в НАТО» при отсутствии четкого консенсуса внутри Альянса по украинскому вопросу – это намеренная попытка ввести в заблуждение. Это особенно актуально на фоне упомянутых Йенсеном «значительных сдвигов в вопросе членства Украины в НАТО». В настоящее время нет объективных доказательств, подтверждающих эти доводы.

Норвежские СМИ разожгли дебаты о том, почему были нарушены правила Чатем-Хауса, что привело к разъяснению позиции Стиана Йенсена. Также стоит проверить обстоятельства утечки информации, поскольку российские СМИ быстро подхватили ее и распространили по всему миру. Очевидно, это была хорошо спланированная российская информационно-психологическая операция. Подобные действия полностью соответствуют логике Кремля, который сейчас ориентирован на демонстрацию неэффективности действий его традиционных противников. Для достижения этой цели Россия использует различные инструменты, но один из них особенно заслуживает более детального рассмотрения.

Хотя Россия и демократические процедуры подобны двум далеким друг от друга, противоположным галактикам, которые редко пересекаются, Москва тщательно изучает внутреннюю работу демократического общества. Это выходит за рамки СМИ, и включает в себя правовые механизмы, вопросы использования и злоупотребления властью, а также вовлечение аффилированных лиц для проверки экспертных заключений. В этом плане Кремль добился заметных успехов, заслуживающих внимания.

В конце июля 2023 года Араик Арутюнян, так называемый «президент Арцаха» (пророссийский лидер непризнанной НКР — оккупированного анклава на территории Азербайджана), обратился к аргентинскому адвокату Луи Морено-Окампо с просьбой дать «правовую оценку» ситуации в регионе. Морено-Окампо когда-то был главным прокурором Международного уголовного суда, но ушел в отставку в 2012 году из-за череды скандалов. Однако это не помешало Луису Морено-Окампо дистанционно и всего за девять дней прийти к выводу, что события вокруг Лачинского коридора представляют собой «геноцид армян». Эта оценка широко освещалась в мировых СМИ, создавая соответствующий информационный фон в преддверии заседания Совета Безопасности ООН, состоявшегося 16 августа. Оно было проведено по просьбе Армении для обсуждения ситуации в Карабахе. Внимательный наблюдатель, несомненно, поймет, что Совбез ООН в настоящее время не способен принимать какие-либо обязывающие решения. Однако обсуждение этой проблемы в Нью-Йорке привлекает к ней внимание всего мира.

По сути, мы имеем дело с циничной уловкой. Араик Арутюнян не является представителем государства, признанного на международном уровне членом мирового сообщества. Его признают исключительно российские марионеточные «республики» на территориях Украины, Грузии и Молдовы. Его «охраняют» российские военные. Луис Морено-Окампо не представляет Международный уголовный суд и эффективно использует свое прежнее положение, подчеркивая, что эту оценку он предоставил pro bono (бесплатно). Мы оставляем эти подозрения на совесть аргентинского юриста, имеющего богатый опыт в теневых контактах. Но, по сути, мы стали свидетелями использования методов гибридной войны для воздействия на общественное мнение.

Скорее всего, за действиями Луи Морено-Окампо стоит Кремль. Кроме того, в Москве крайне обеспокоены постепенным сближением Баку и Еревана по вопросу мирного урегулирования, в том числе желанием премьер-министра Армении Никола Пашиняна подписать мирный договор с Азербайджаном. Для России этот сценарий неприемлем, так как это означало бы потерю влияния на Южном Кавказе.

Усилия Йенсена и Окампо вызывает дополнительный резонанс в сфере общественной защиты благодаря усилиям Скотта Риттера. История Риттера, бывшего морского пехотинца и инспектора ООН по вооружению в 1990-х, была омрачена двумя встречами с представителями американских правоохранительных органов по поводу его предполагаемого участия в растлении несовершеннолетней. Тем не менее это не удержало его от спорного диалога с журналистом Сеймуром Хершем в 2005 году (стоит отметить, что интервью вел Херш, известный своими утверждениями о том, что за разрушением газопровода «Северный поток» стояли американские войска).

С началом вторжения России в Украину позиция Риттера изменилась и приобрела пророссийский характер. Среди его утверждений было заявление о том, что жертвы среди гражданского населения в Буче – дело рук украинской полиции. Более того, он был убежден, что передача западных вооружений Украине не окажет эффективного воздействия на динамику российско-украинского конфликта.

Дела Йенсена и Окампо проливают свет на методы работы российских спецслужб. Они внимательно наблюдают за соответствующими профессиональными кругами, выявляют уязвимых людей, а затем делают им заманчивые предложения. Таким образом, кремлевские нарративы распространяются в информационном пространстве мира, распространяемые фигурами с темным прошлым. Эти «герои прошлых лет» лишь подчеркивают необходимость критического мышления и проверки как подлинности информации, так и целостности источника», – говорится в статье.

Отдел политики Minval.az