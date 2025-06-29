Американский лидер Дональд Трамп подверг критике судебный процесс над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он отметил, что считает последнего «героем войны». Об этом президент написал в соцсети Truth.

Он назвал Нетаньяху «героем войны», и указал на «отличную работу с Соединенными Штатами для достижения успеха в устранении опасной ядерной угрозы в Иране». При этом Трамп посчитал судебный процесс против Нетаньяху «политическим преследованием», которое мешает его переговорам с Ираном и ХАМАС.

«Мы не будем этого терпеть. Мы только что одержали большую победу во главе с премьер-министром Биби Нетаньяху, и это серьезно омрачает нашу победу. Оставьте Биби в покое, у него есть важная работа!», — отметил Трамп.