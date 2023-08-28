Иран настойчиво продолжает отрицать поставки беспилотников России

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Тегеран ответил на обвинения в поставках дронов России.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что республика не предоставляет беспилотники и не является стороной конфликта в Украине, пишет РИА Новости.

По его словам, средства массовой информации западных стран вводят в заблуждение, обвиняя Иран в поставках беспилотников России. Канаани заявил, что многократно опровергал заявления о сотрудничестве между Тегераном и Москвой в военной сфере.

«Иран не является стороной конфликта в Украине», — резюмировал он.