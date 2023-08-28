Во французских школах хотят запретить абайи

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Власти Франции намерены запретить носить в школах абайи – традиционные мусульманские женские платья, которые полностью закрывают тело и носятся поверх обычной одежды. Об этом сообщил новый министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь.

«Школа в республике построена на твердых принципах, таких как светскость. Светскость – это свобода освобождения себя через школу. Когда вы входите в класс, вы не должны быть в состоянии определить религию учеников, просто посмотрев на них», – сказал он в эфире телеканала TF1. Министр пообещал, что обсудит с руководством школ, как внедрять этот запрет.