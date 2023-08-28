Данные, переданные с Луны индийским аппаратом, удивили ученых

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Доставленный на Луну в рамках миссии «Чандраян-3» самоходный аппарат «Прагьян» передал учёным первые данные, собранные с поверхности естественного спутника Земли. Полученная информация сильно удивила специалистов, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Луноход измерил температуру почвы на южном полюсе небесного тела. Она оказалась гораздо выше той, которую ожидали увидеть учёные, рассказал сотрудник ISRO Би Дарукеш.

«Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали», — пояснил он в интервью агентству Press Trust of India.

«Прагьян» пробудет на поверхности Луны 14 дней. Это время самоходный аппарат посвятит поискам воды на спутнике, которые были начаты еще орбитальной станцией «Чандраян-1» в 2008 году.