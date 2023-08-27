«Все дети-мусульмане должны сгинуть». В Индии растет насилие на почве исламофобии (видео)

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В Индии учительница-индуистка приказала одноклассникам бить своего одноклассника-мусульманина за то, что он не может правильно ответить на вопрос. На соответствующем видео видно, что школьник плачет в классе, получая удары по лицу.

Действие происходило в государственной начальной школе «Неха» в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, уточняет Islamnews. На видео видно, что учительница Трипта Тьяги сидит за столом, а ученики по очереди бьют одноклассника. При этом педагог возмущается: «Почему ты слабо ударяешь? Ударь его сильней».

На видеозаписи слышен голос учителя, говорящей: «Я заявляю, что все дети-мусульмане должны сгинуть».

