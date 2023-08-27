В Курске БПЛА врезался в высотку (фото)

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В Курске беспилотник, по предварительным данным, врезался в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стёкла», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Также, по словам Старовойта, от взрывной волны пострадало несколько стёкол в корпусе инженерного факультета Курского государственного аграрного университета. Возгораний не произошло, пострадавших нет. Губернатор добавил, что сейчас оценивается размер ущерба, и заверил, что власти помогут жителям, чьё имущество получило повреждения.