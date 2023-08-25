Сахиба Гафарова приняла Хаджу Лабиб и раскритиковала резолюции бельгийского парламента

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25 августа спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с министром иностранных дел, Европы, внешней торговли и федеральных учреждений культуры Королевства Бельгия Хаджой Лабиб.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, С.Гафарова отметила, что межпарламентские отношения являются одной из основных компонентов двусторонних отношений между Азербайджаном и Бельгией.

Рассказав гостю о текущей ситуации в нашей стране и регионе, спикер отметила, что в 2020 году в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан положил конец 30-летней оккупации своих земель Арменией и восстановил свою территориальную целостность. Несмотря на то, что Азербайджан стал жертвой конфликта, именно Азербайджан выдвинул мирную инициативу по установлению долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе и нормализации отношений с Арменией на основе норм и принципов международного права.

Председатель Милли Меджлиса с сожалением отметила, что международное сообщество на протяжении 30 лет не обращало должного внимания на нарушение прав азербайджанских вынужденных переселенцев и их изгнание с исконных земель. С.Гафарова подчеркнула, что причин этих двойных стандартов много, среди них армянское лобби и пропаганда, исламофобия.

Выступая на встрече, спикер также сообщила о том, что Армения заминировала территории Азербайджана и осуществленное Арменией массовое минирование является самым большим препятствием на пути к реализации восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях нашей страны.

Обратив внимание на ложную пропаганду, проводимую Арменией вокруг Лачинской дороги, спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что Лачинская дорога была открыта, она открыта и сейчас. Ни о какой блокаде там не может быть и речи. Лачинская дорога является территорией Азербайджана. В апреле 2023 года Азербайджанская Республика реализовала свое суверенное право в соответствии с нормами международного права и создала КПП «Лачин». Спикер напомнила, что Азербайджан предложил дорогу Агдам-Ханкенди для перевозки гуманитарных грузов в город Ханкенди и близлежащие села, и это предложение получило поддержку на международном уровне.

Председатель Милли Меджлиса еще раз заявила, что абсурдные заявления Армении о возникновении «напряженной гуманитарной ситуации» в Карабахском регионе Азербайджана, якобы нехватке продовольствия и медикаментов у армянских жителей, проживающих в регионе, это не что иное, как манипуляция, направленная на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество и угрожать территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Сахиба Гафарова напомнила в ходе встречи, что вызывает удивление тот факт, что Армения, которая уже почти 30 лет не соблюдает резолюции Совета Безопасности, продолжает удерживать под оккупацией азербайджанские земли, игнорируя документы всех международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН, представила вопрос о Лачинской дороге на обсуждение в Совете Безопасности ООН, и это лицемерие. Азербайджанский народ хочет мира и стабильности. По ее словам, хотя после войны прошло 3 года, мирное соглашение, предложенное Азербайджаном, до сих пор не подписано, потому что Армения стремится замедлить этот процесс. Это просто требование международного права.

На встрече С.Гафарова подвергла резкой критике 5 односторонних и предвзятых резолюций в отношении Азербайджана, принятых в парламенте Бельгии за последние 3 года, подчеркнув, что эти резолюции некорректно отражают ситуацию в нашем регионе. В то же время, по ее словам, то что бельгийские депутаты совершили визит только в Армению, нарушает баланс по отношению к странам региона. Спикер напомнила, что Азербайджан направил приглашения руководству бельгийского парламента, главе группы дружбы и другим парламентариям, и отметила, что такие визиты позволят получить более точную и достоверную информацию о ситуации в Азербайджане, регионе, особенно в Карабахе. Это важно для понимания нынешней ситуации, нашего отношения к армянским жителям Карабаха, к нашим гражданам. Если они приедут в Азербайджан, то они всё увидят своими глазами, если они поедут в Шушу, Агдам, то увидят Агдам, Хиросиму XXI века. По словам С.Гафаровой, не только в Агдаме, но и во всех наших городах, районах и селах, находившихся под оккупацией Армении, все разрушено.

Хаджа Лабиб выразила удовлетворение пребыванием в парламенте Азербайджана, рассказала о целях своего визита в регион, в том числе в нашу страну, о проведенных встречах. Она отметила важность взаимных визитов между Азербайджаном и Бельгией и сообщила, что в рамках этого визита обсудила широкий круг вопросов. Бельгийский министр подчеркнула важность обеспечения мира и безопасности в регионе, в том числе разминирования территорий. Она сказала, что ее страна намерена способствовать миру и восстановлению этих территорий. Хаджа Лабиб подчеркнула, что за 30 лет на этих территориях произошло множество разрушений.

Глава МИД Бельгии также предоставила информацию о деятельности политических институтов в ее стране, мультикультурализме, гендерном равенстве и других вопросах.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.