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Турция строит свою часть транспортного коридора, проходящего через Зангезур

Турция строит свою часть транспортного коридора, проходящего через Зангезур

Турция строит свою часть транспортного коридора, проходящего через Зангезур.

Как сообщает министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, строительство завершится в этом году.

По его словам, коридор, начинающийся из Азербайджана, проходящий через Зангезурский коридор и доходящий до Карса, станет альтернативой.

«В настоящее время завершаются работы на части коридора, проходящей через территорию Азербайджана. Мы также ведем работы в Дилуджу, Игдире и Карсе, которые планируется завершить в этом году. Это будет очень серьезная альтернатива», – заявил министр.

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