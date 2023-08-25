Турция строит свою часть транспортного коридора, проходящего через Зангезур.
Как сообщает министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, строительство завершится в этом году.
По его словам, коридор, начинающийся из Азербайджана, проходящий через Зангезурский коридор и доходящий до Карса, станет альтернативой.
«В настоящее время завершаются работы на части коридора, проходящей через территорию Азербайджана. Мы также ведем работы в Дилуджу, Игдире и Карсе, которые планируется завершить в этом году. Это будет очень серьезная альтернатива», – заявил министр.