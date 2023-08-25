«Мне нужно больше золота»: где и как провел последние дни своей жизни Пригожин

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СМИ рассказали о последних днях жизни основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Газета The Wall Street Journal пишет, что Пригожин провел их в разъездах по Африке. В прошлую пятницу его частный самолет приземлился в столице ЦАР, где он пытался убедить президента Туадеру продолжить сотрудничество после того, как Путин лично сказал ему дистанцироваться от Пригожина. Месяц назад Туадера был в Санкт-Петербурге на конференции и воздержался от встречи с Пригожиным.

Местные военные, который вместе с «Вагнером» воевали против правительства Судана, привезли Пригожину ящики с золотом в качестве платы за ранее переданное им вооружение. По данным источника WSJ, Пригожин, глядя на ящики, сказал: «Мне нужно больше золота».

Дальше он ненадолго остановился в Мали, пока его конкуренты из Минобороны РФ вели переговоры с постоянными клиентами «Вагнера» в Ливии.

После Мали Пригожин вылетел в Россию, но до конечной точки назначения, Санкт-Петербурга, так и не добрался.