Гиркин не верит в причастность Путина к смерти Пригожина

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Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) прокомментировал смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Я считаю, что вероятная причастность президента (России Владимира Путина – ред.) – мизерна, примерно на уровне вероятности техногенной катастрофы. Вероятность террористического акта со стороны Украины или запада еще менее вероятна. Здесь может идти речь о «зачистке ключевых свидетелей», о чем в СМИ не прозвучало ни звука. Так же возможно, но маловероятно, личная месть со стороны высокопоставленных военных. Я не могу сказать, что огорчен, поскольку Пригожин являлся не только моим врагом лично, но и по большому счету – врагом России. И его опасность оставалась все еще очень высокой. Вместе с тем, то, что произошло, не может вызывать у меня никакой положительной реакции, так как является очередным свидетельством дальнейшего углубления смуты в России. Пригожина надо было судить, а не устранять, теперь он не сможет дать показания. Возвращаются лихие 90-е, а это очень опасно и чревато», – заявил Гиркин.