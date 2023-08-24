Лагерь ЧВК «Вагнер» в Беларуси демонтируют

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Лагерь ЧВК «Вагнер» под Осиповичами в Могилевской области Беларуси демонтируют, разобрана треть палаток, пишет белорусская служба Радио Свобода, изучившая полученный от компании Planet Labs спутниковый снимок от 23 августа.

По подсчетам издания, в северной части лагеря было расположено около 129 палаток, демонтировано 65 из них. В западной части лагеря разобрали около 27 из 64 палаток, в центральной части – около 9 из 80. Таким образом, из 273 жилых палаток демонтировали примерно 101.

Процесс демонтажа палаток, по данным издания, начался 1 августа. На снимке от 14 августа видно несколько палаток, которые начали разбирать. Проект «Беларускі Гаюн», который занимается мониторингом военной активности в Беларуси, пишет, что с 28 июля по 15 августа в лагере было разобрано около 35 палаток из почти 300, а ситуация в лагере под Осиповичами постоянно меняется.

Покинули ли наемники лагерь и куда они отправились, неизвестно. «Беларускі Гаюн» отмечает, что не фиксирует вывода сил наемников из лагеря в деревне Цель Осиповичского района. При этом накануне вечером в окрестностях лагеря фиксировались перебои в работе интернета.

Белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на имеющиеся в редакции спутниковые снимки указывает, что новые палаточные городки на территории других белорусских полигонов или воинских частей не возводились.