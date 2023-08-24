Байрамов на брифинге с Лабиб: Надеемся, что в ближайшие годы мы не станем свидетелями двойных стандартов

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб в Баку заявил, что Азербайджан надеется не стать свидетелем двойных стандартов в отношении страны в ближайшие годы.

«Глава МИД Бельгии говорит, что мы должны смотреть в будущее, а не в прошлое. Я считаю этот совет правильным. С января Бельгия будет председательствовать в Европейском союзе. Наше желание и ожидание состоят в том, что в ближайшие годы мы не станем свидетелями двойных стандартов. Надеемся, что хоть иногда политические манипуляции, предлагаемые Арменией, не будут так легко восприняты Европой», – отметил Байрамов.