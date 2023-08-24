Байрамов и Лабиб обсудили возможности использования Зангезурского коридора

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Глава МИД Азербайджана на встрече с бельгийской коллегой Хаджой Лабиб обсудил возможности использования Зангезурского коридора.

«На встрече была особо отмечена растущая роль Южного Кавказа и Азербайджана в транспортных коммуникациях со странами Европы, а также с крупными странами Центральной Азии и Востока, а также важность сотрудничества между Азербайджаном и ЕС», сказал Байрамов.

«Говоря о Среднем коридоре Восток-Запад и его растущей роли, до сведения бельгийского министра была доведена возможность, созданная новой ситуацией, в том числе использование Зангезурского коридора в качестве новой ветви Среднего коридора Восток-Запад», – добавил министр.