Обвинения Еревана в этнической чистке Азербайджана вызывают отвращение, заявили в ОЗА

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Община Западного Азербайджана (ОЗА) распространила заявление в связи с высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 24 августа 2023 года заявил о якобы невыполнении Азербайджаном положения трехстороннего заявления о возвращении беженцев и вынужденных переселенцев, и обвинил Азербайджан в намерении осуществить этническую чистку в отношении армян. Для начала отметим, что вызывает отвращение тот факт, что Армения, которая изгнала всех азербайджанцев со своей территории и с оккупированных азербайджанских территорий, и проводила моноэтническую политику, обвиняет Азербайджан в этнической чистке. Армения не имеет морального права говорить о гуманитарных вопросах и правах человека.

Что касается права на возвращение, отметим, что Армения не позволяла азербайджанским вынужденным переселенцам возвращаться в свои дома в течение 30 лет, и это продолжалось до тех пор, пока оккупационная армянская армия не была разгромлена и выдворена с азербайджанских территорий в 2020 году. Кроме того, Армения до сих пор не позволяет вернуться изгнанным с ее территории азербайджанцам. Азербайджанцы, ставшие вынужденными переселенцами, покинув населенные пункты Карабахского экономического района Азербайджана – Ханкенди, Ходжалы, Керкиджахан, Мешали, Гарадаглы, до сих пор не могут вернуться в свои дома.

Сразу после войны 2020 года Азербайджан предоставил возможность армянам для безопасного возвращения в Карабахский регион Азербайджана и в настоящее время пытается их реинтегрировать. Кроме того, армяне проживают на азербайджанских территориях за пределами Карабахского региона как полноправные граждане Азербайджана.

Мы хотели бы подчеркнуть, что обязательством Армении в соответствии с международным правом и Трехсторонним заявлением является создание условий для безопасного и достойного возвращения в свои дома азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Мы требуем, чтобы правительство Армении прекратило свою политику, противоречащую международному праву, уважало территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, прекратило саботировать усилия правительства Азербайджана по реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе, и создало условия для безопасного и достойного возвращения в свои дома изгнанных из Армении азербайджанцев», – сказано в заявлении общины.