«Полет валькирий» только начинается

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Авиакатастрофа в Твери, где погиб основатель и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, остается для мировых СМИ темой номер один, потеснив даже посадку индийского модуля на Луну. Слишком уж серьезное внимание было приковано к бывшему «кремлёвскому повару» в последнее время, особенно после его неудавшегося мятежа. Уже после остановленного на середине «марша вагнеровцев на Москву» было понятно, что для самого Пригожина и его ЧВК включён «обратный отсчёт» — мятеж ему бы не простили даже теоретически. И на этом фоне уже не так важно, будет ли названа в качестве причины авиакатастрофы техническая неисправность или же, признав теракт, его попытаются «навесить» на спецслужбы Украины. Особенно если вспомнить, что на Западе вполне серьезные источники говорят о том, что пригожинский «Эмбраер» был сбит огнём ПВО. И даже находят подтверждения этой версии на фотографиях с места трагедии.

После авиакатастрофы в Твери выражение «взлёт и падение Евгения Пригожина» получает, простите за цинизм и чёрный юмор, совершенно иное прочтение. Можно, конечно, выстраивать конспирологические версии, что на самом деле «кремлёвского повара» на борту разбившегося самолёта могло не быть, что сам он уже давно отбыл в тихие и благополучные края, воспользовавшись заранее припасенными фальшивыми документами. Но в реальности в такие игры верится не очень.

Все же Пригожин – это заигравшийся в «войнушку» ресторатор и бывший зэк, но никак не профессиональный разведчик. Не говоря о том, что осуществить подобную операцию без должного прикрытия «сверху» вряд ли возможно. А стали бы прикрывать Пригожина после его мятежа – большой вопрос. А значит, в истории Пригожина как политической фигуры на российской сцене и истории его ЧВК уже поставлена точка. По мнению многих экспертов, «вагнеровские» части, скорее всего, «растворят» в регулярных частях министерства обороны России. Есть некоторая вероятность, что в РФ на смену ЧВК «Вагнер» придёт новая ЧВК – «Редут», но станет ли Кремль после неудачи с Пригожиным вновь использовать такой опасный и непредсказуемый инструмент, как частная армия?

Многие российские как бы оппозиционные журналисты уже намекают, что в РФ было две частной армии – у Пригожина и Кадырова, а теперь осталась одна, и как долго Кремль будет терпеть кадыровскую армию – тоже большой вопрос. Да, пока что Кадыров не выступал против Москвы, но Первую Чеченскую войну ему тоже вряд ли забудут. Но это пока что гадание на кофейной гуще.

В чем же нет сомнений, так это в том, что Пригожин и его ЧВК «Вагнер» в российской политике и в военной сфере в последние годы играли слишком серьезную роль, чтобы на вакуум, образовавшейся после «исчезновения» Пригожина, можно было не обращать внимания. Прежде всего, это касается российской экспансии в Африке, где именно ЧВК «Вагнер» выступала в качестве основного инструмента, и за интерес к подробностям которого заплатил своей жизнью Орхан Джемаль. Теоретически здесь можно рассуждать в стиле «незаменимых людей не бывает, пригожины приходят и уходят, а интересы остаются» и т.д. и т.п. Но на практике продолжать ту же политику с тем же напором без пригожинской империи вряд ли получится. В российских радикально-оппозиционных кругах уверены, что африканская стратегия Кремля теперь гарантированно захлебнется, хотя на стол к руководителям и будут ложиться вполне оптимистичные отчёты.

Но, без сомнения, самые масштабные последствия пригожинской эпопеи развернутся в самой России. Где все, похоже, только начинается. Во всяком случае, отставка Суровикина как раз накануне авиакатастрофы, роковой для Пригожина, дает здесь изрядную пищу для размышлений. Очевидно, что в ближайшее время российскую армию ждёт продолжение «генералопада» и полномасштабные чистки офицерского состава. Особенно с учетом того, что еще накануне вторжения в Украину сначала отставной генерал и убеждённый державник Леонид Ивашов, затем полковник в отставке Михаил Ходарёнок всячески предостерегали Кремль от излишнего «шапкозакидательства».

Теперь, когда «Киев за три дня» и «вторая армия мира» превратились в язвительные мемы, недовольства среди офицеров явно поприбавилось. И если вчера на мятеж против Кремля решилась «частная армия», сегодня в этом самом Кремле наверняка ищут способ избежать мятежа армии настоящей. А такая атмосфера подозрительности уж точно не повышает боеспособность вооруженных сил.

И, наконец, свое прочтение «взлёта и падения Евгения Пригожина» есть и на Южном Кавказе. И это не только убийство Орхана Джемаля. Куда важнее другое. У Пригожина, если кто забыл, имелись неплохие связи в Армении. Именно здесь регистрировались мелкие авиакомпании, которые по его заказу ввозили оружие и наемников в Африке. За «алмазный бизнес» владельца ЧВК «Вагнер» в Африке тоже отвечали персоны заканчивающимися на «–ян» фамилиями, что, с учётом традиционной роли Армении в незаконном алмазном бизнесе, вряд ли вызывает вопросы. Даже на борту разбившегося в Твери самолёта обнаружился некий Евгений Макарян. Ещё вчера для Никола Пашиняна такое полуофициальное присутствие ЧВК «Вагнер» в Армении было большим плюсом, особенно на фоне далеко не безоблачных отношений с Москвой. Сегодня связи с Пригожиным превращаются для «шашлычного варчапета» в убойный компромат, особенно чувствительный на фоне последних событий, включая запрет на въезд в Армению персонам типа Кривопускова. Словом, какие последствия «последний полёт Пригожина» будет иметь на Южном Кавказе, пока можно только гадать.

Так что настоящий «полёт валькирий» только начинается. И над Кремлем, и над милым домиком под номером 26 по улице Баграмяна в Ереване.

Нурани, обозреватель