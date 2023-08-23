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Индийский лунный зонд «Викрам» передал первую фотографию после посадки на Луну

Индийский лунный зонд «Викрам» передал первую фотографию после посадки на Луну

Посадочный аппарат «Викрам» миссии «Чандраян-3» передал первую фотографию после посадки на Луну. Изображение было опубликовано Индийской организацией космических исследований.

Фотография была сделала посадочной камерой, которая направлена вниз и не предназначена для съемок панорам. На снимке виден лунный грунт и тень от посадочной опоры аппарата. Как отметили операторы зонда, он приземлился на относительно плоской и ровной площадке.

В скором времени будет активирован луноход «Прагъян», который съедет с «Викрама» и приступит к исследованиям в зоне радиусом 500 м. Поскольку аппарат сел в южном полярном регионе, ученые надеются, что приборы смогут обнаружить следы водяного льда. Местные водные ресурсы существенно помогут освоению Луны и строительству первых лунных баз человечества, которое запланировано на 2030-е годы.

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