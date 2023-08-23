МИД Азербайджана осудил высказывания министра иностранных дел Канады

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Заявления министра иностранных дел Канады Мелани Жоли не служат интересам мира и стабильности в регионе.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания министра иностранных дел Канады Мелани Жоли во время выступления на мероприятии армянской общины.

«Мы решительно осуждаем высказывания министра иностранных дел Канады Мелани Жоли против территориальной целостности и суверенитета нашей страны, касающееся Карабахского региона Азербайджана, во время ее выступления на мероприятии армянской общины», – отметил представитель МИД.

По его словам, это не первый случай, когда министр иностранных дел Канады выступает с односторонними заявлениями в поддержку сепаратизма и реваншистских сил в регионе, в которых открыто выражаются проармянские настроения:

«Необоснованные заявления министра иностранных дел Канады против Азербайджана, которая не сделала никаких заявлений, которые бы способствовали переговорному процессу на протяжении многих лет и поддерживали бы выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, и ни разу не осудила почти 30-летнюю оккупацию азербайджанских территорий и нарушения прав человека сотен тысяч азербайджанцев Арменией, являются примером предвзятого подхода. Подобные заявления канадской стороны не служат миру и стабильности в регионе и неприемлемы».

«Еще раз требуем от Канады воздержаться от подобных провокационных шагов и уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Если Канада действительно хочет обеспечить стабильный мир в регионе, то она должна действовать в соответствии с требованиями норм и принципов международного права. Обратное – не что иное, как нанесение ущерба процессу установления мира в регионе», – сказал А.Гаджизаде.