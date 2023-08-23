Мишустин собрался в Армению

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Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Армению 24–25 августа для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщила пресс-служба кабмина, сообщает ТАСС.

В ходе встречи главы правительств планируют обсудить вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

«Стороны обсудят дальнейшее совершенствование правовых механизмов в рамках ЕАЭС, укрепление существующих форматов взаимодействия с другими странами и налаживание контактов с потенциальными партнерами», – говорится в сообщении.