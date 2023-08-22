США предложат условия перемирия РФ и Украины в случае победы республиканцев

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США могут предложить перемирие России в рамках украинского конфликта в случае победы республиканцев на президентских выборах в 2024 году. Такой сценарий возможен, поскольку эта партия более агрессивно настроена в отношении Китая.

Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков, сообщает lenta.ru.

«Сейчас США увеличивают поддержку Украины, это крайне важно для спасения президентской кампании 2024 года. Но возможны разные варианты. К примеру, могут переобуться в воздухе и предложить России перемирие под выборы. Также такое предложение возможно в случае, если выборы пройдут плохо для демократов и в Белом доме окажутся республиканцы», — допустил Дудаков.

Он также отметил, что на данный момент в США еще остаются надежды на победу на поле боя. Несмотря на то что текущее контрнаступление оказалось не таким удачным, как планировалось, остается шанс на некоторые успехи весной 2024 года.

«Республиканцы, наоборот, призывают к перемирию с Россией, потому мир в случае их победы более вероятен. Кроме того, они более агрессивно настроены против Китая, а не против нас. Так что возможна некая заморозка конфликта, и если не восстановление, то какая-то нормализация отношений», — считает политолог.