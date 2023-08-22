В Британии медсестру приговорили к пожизненному заключению за убийства младенцев

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Королевский суд Манчестера приговорил бывшую медсестру в Великобритании Люси Летби к пожизненному заключению за убийство семерых младенцев и покушение на шестерых в больнице, где она работала. Об этом сообщает Sky News в понедельник, 21 августа.

Телеканал передает, что девушка отказалась заслушать приговор.

«Это была жестокая, расчетливая и циничная кампания по убийству младенцев с участием самых маленьких и наиболее уязвимых детей, зная, что ваши действия причиняют значительные физические страдания», — цитирует телеканал слова судьи.

Он также добавил, что Летби «холодно отрицала» свои преступления, а также указал, что у нее нет угрызений совести и смягчающих обстоятельств.

«В своей совокупности преступления, связанные с убийством и покушением на убийство, являются исключительно серьезными, и справедливое наказание, согласно закону, требует пожизненного заключения», — заключил судья.

Кроме того, по его словам, она вела медицинские записи о том, что она делала со своими жертвами. Их нашли в доме девушки. При вынесении приговора судья отметил, что Летби испытывала «отдельный энтузиазм», когда реанимировала младенцев и делала неуместные замечания скорбящим родителям.