Кулеба: Украина не будет подписывать с Россией соглашение об уступке территорий

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Украина не будет подписывать с Россией соглашение об уступке территорий.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью El Mundo.

«Мы не собираемся подписывать соглашение, подобное тому, которое подписала Финляндия», – заявил он, имея в виду, вероятно, советско-финскую войну 1939-1940 годов, в результате которой СССР получил 10% территории Финляндии.

По словам Кулебы, украинское контрнаступление «живет и развивается», чтобы определить условия мира, хотя, по его признанию, «это будет нелегко».