Кулеба: Украина не будет подписывать с Россией соглашение об уступке территорий

Украина не будет подписывать с Россией соглашение об уступке территорий.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью El Mundo.
«Мы не собираемся подписывать соглашение, подобное тому, которое подписала Финляндия», – заявил он, имея в виду, вероятно, советско-финскую войну 1939-1940 годов, в результате которой СССР получил 10% территории Финляндии.
По словам Кулебы, украинское контрнаступление «живет и развивается», чтобы определить условия мира, хотя, по его признанию, «это будет нелегко».