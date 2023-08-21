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МИД: Армянская сторона под надуманными предлогами пытается оправдать свои неудачи

МИД: Армянская сторона под надуманными предлогами пытается оправдать свои неудачи

В последнее время Армения, которая почти 30 лет игнорировала решения Совета Безопасности ООН, принятые в связи с оккупацией азербайджанских территорий, и продолжала грубо нарушать нормы и принципы международного права после 44-дневной войны, предпринимает безосновательные шаги, прибегая к многочисленным манипуляциям, выходящим за рамки Совета Безопасности.

Об этом заявил руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он подчеркнул, что после того, как нелогичные шаги потерпели неудачу и не привели к какому-либо результату, армянская сторона под надуманными предлогами, необоснованными заявлениями и ложными утверждениями пытается оправдать эти неудачи, свою деструктивную деятельность.

«Вместо того, чтобы формулировать нереалистичные ожидания в армянском обществе и давать ложные объяснения, Министерство иностранных дел Армении должно нормализовать отношения с соседними странами на основе международного права и избегать деструктивной деятельности, препятствующей миру в регионе», – подчеркнул представитель азербайджанского МИД.

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