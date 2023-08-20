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Резников сообщил о заседании «Рамштайна», которое состоится 18 сентября

Резников сообщил о заседании "Рамштайна", которое состоится 18 сентября

Пятнадцатое заседание министров обороны государств-союзников Украины в формате «Рамштайн» должно стартовать 18 сентября. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналистке Адриане Кучер.

По его словам, встреча состоится в онлайн-формате и продлится шесть дней – до 24 сентября. Ключевые вопросы, которые будут обсуждаться во время Рамштайн-15, остаются неизменными – приоритетом номер один будет усиление украинской противовоздушной обороны.

«Больше ракет, больше систем, больше радаров плюс авиация как элемент противовоздушной обороны. Второй вопрос – это артиллерия и амуниция к ней. Третья вещь – это бронетехника всех видов», – сказал Резников.

Министр объяснил, что Украина рассчитывает договориться о поставках бронетранспортеров, броневиков, танков и бронированных автомобилей для эвакуации раненых и всех видов запчастей к ним.

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