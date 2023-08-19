Салливан: США готовы утвердить передачу Киеву F-16 из третьих стран |
Украина нанесла 9 авиаударов по российским войскам |
В Болгарии не исключают столкновения России с НАТО в Черном море |
Шольц: В Украине нет и не будет немецких солдат |
США озвучили свое понимание победы Украины над Россией |
Тяжелое ДТП в Шеки унесло жизни водителя и трех его детей (обновлено) |
Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен «зерновой сделки» |
Разведка США оценила российские потери в Украине в 300 тысяч человек |
Лавров: Указанная проблема была поднята президентом Алиевым |
Главное Общество

Азербайджанцы провели акцию перед офисом ООН в Бонне (фото)

Азербайджанцы провели акцию перед офисом ООН в Бонне (фото)

Перед офисом Организации Объединенных Наций (ООН) в Бонне (Германия) прошла мирная акция азербайджанской общины. Об этом Report сообщил председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Нуран Абдуллаев.

По его словам, участники акции выступили против попыток Армении, проводившей на протяжении 30 лет оккупационную политику, превратить Совет Безопасности ООН в инструмент политической, военной и информационной манипуляционной кампании.

Участники акции призвали Совет Безопасности ООН принять действенные меры – положить конец экоциду со стороны Армении, оказать международную помощь в восстановительных работах, обеспечить безопасность граждан Азербайджана в Карабахе.

Теги:
Из этой рубрики
Завтра в центре Баку будет полностью перекрыт участок одной из улиц
Общество

Завтра в центре Баку будет полностью перекрыт участок одной из улиц

2023/08/19, 21:52
В Дашкесане совершила суицид девочка, потерявшая отца
Общество

В Дашкесане совершила суицид девочка, потерявшая отца

2023/08/19, 21:03
Ограничивается движение на участке дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией
Общество

Ограничивается движение на участке дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией

2023/08/19, 20:04
Азербайджанцы провели акцию перед офисом ООН в Бонне (фото)
Общество

Азербайджанцы провели акцию перед офисом ООН в Бонне (фото)

2023/08/19, 19:45
В Балакяне водитель сгорел заживо в автомобиле
Общество

В Балакяне водитель сгорел заживо в автомобиле

2023/08/19, 14:25
Завтра в Баку пройдут дожди, в районах ожидается град
Общество

Завтра в Баку пройдут дожди, в районах ожидается град

2023/08/19, 13:40
В некоторых местах прошли ливни
Общество

В некоторых местах прошли ливни

2023/08/19, 12:26
Хикмет Гаджиев: Определение судьбы пропавших без вести является неотъемлемой частью мирного процесса
Общество

Хикмет Гаджиев: Определение судьбы пропавших без вести является неотъемлемой частью мирного процесса

2023/08/19, 10:23
Тяжелое ДТП в Шеки унесло жизни водителя и трех его детей (обновлено)
Общество

Тяжелое ДТП в Шеки унесло жизни водителя и трех его детей (обновлено)

2023/08/18, 22:19