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Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой»

Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой»

Россия по сравнению с другими странами является «экономическим карликом», она похожа на заправку, у владельца которой есть атомная бомба, заявил в интервью El Pais верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Китай – настоящий геополитический игрок, в то время как Россия – экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба», – сказал Боррель.

Президент России Владимир Путин в середине июня заявил о тенденции снижения зависимости России от «нефтегазовой иглы». На пленарном заседании ПМЭФа он рассказал, что рост ненефтегазовых доходов за январь – май составил 9,1%.

По словам президента, это «важный индикатор того, что реальный сектор нашей экономики, его обрабатывающие предприятия развиваются и набирают обороты».

В конце 2020 г. глава государства утверждал, что 70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов.

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