Президент Ирана обсудил с премьер-министром Индии развитие порта Чабахар

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Президент Ирана Ибрагим Раиси и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили в ходе телефонного разговора развитие порта Чабахар, сообщает Mehr.

Премьер-министр Индии выразил удовлетворение процессом двустороннего и долгосрочного сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Индией и рассмотрел совместный проект порта Чабахар и его развитие и превращение в региональный транспортный узел как возможность для процветания региона. Он также подчеркнул готовность Индии доработать документ о сотрудничестве между двумя странами для завершения проекта порта Чабахар.

В свою очередь президент Ирана придал важность развитию взаимодействия с Индией, особенно в области транзита, энергетики и региональной безопасности, и призвал к расширению транзитного сотрудничества, в том числе в коридоре Север-Юг, и ускорению ввода в эксплуатацию портовых сооружений Чабахара.

В телефонном разговоре Нарендра Моди также осудил недавний теракт в иранской святыне Шах-Черах и выразил соболезнования народу и правительству Ирана, а также семьям погибших.

Выразив благодарность за сочувствие премьер-министра в связи с терактом, Раиси сказал, что «Исламская Республика Иран хочет укрепить региональную интеграцию и развивать экономические отношения, и с этой целью она стремится к взаимодействию со всеми странами мира, особенно со странами Азии».

Раиси также отметил, что цивилизационное и историческое сходство между двумя странами закладывает очень хорошую основу для развития сотрудничества Тегерана и Нью-Дели на двустороннем, региональном и международном уровнях.