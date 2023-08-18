В Азербайджане установлены личности 15 человек, чьи останки найдены в массовых захоронениях

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В Азербайджане установлены личности 15 человек, чьи останки были найдены в массовых захоронениях.

Об этом сказал на брифинге, посвященном лицам пропавшим без вести, руководитель Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Исмаил Ахундов.

Установлены личности следующих лиц

Аббасов Магеррам Аббас оглу

Абдуллаев Нурали Гаджибаба оглу

Аллахвердиев Шамсаддин Аваз оглу

Азизов Юсиф Исмаил оглу

Гараев Гафар Ганбар оглу

Гурбанов Нофель Нариман оглу

Гусейнов Али Гейдар оглу

Гусейнов Гюльверди Агагусейн оглу

Ибрагимов Валиаддин Сехлеб оглу

Исаева Сенем Гасан гызы

Мамедов Асад Мамед оглу

Микаилов Баба Балакиши оглу

Мусаев Мехман Камал оглу

Нифталиев Адиль Камал оглу

Рустамов Араз Багир оглу