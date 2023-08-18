Азербайджанцы провели мирную акцию перед офисом ООН в Грузии

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Представители азербайджанской общины провели мирную акцию перед офисом ООН в Грузии.

Причиной акции является отсутствие реакции ООН на несправедливые действия Армении в отношении Азербайджана, сообщает Report.

По словам директора Марнеульского интеграционного центра Мурада Мурадова, представители азербайджанской общины, проживающие в Грузии, выразили свою озабоченность происходящим и потребовали от такой влиятельной организации, как ООН, справедливой и взвешенной реакции на волнующие Азербайджан события.

Участники акции призвали международное сообщество и организации провести всестороннее расследование по вопросам загрязнения Арменией окружающей среды, установки мин и жестокого обращения с азербайджанскими солдатами.