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Азербайджанцы провели мирную акцию перед офисом ООН в Грузии

Азербайджанцы провели мирную акцию перед офисом ООН в Грузии

Представители азербайджанской общины провели мирную акцию перед офисом ООН в Грузии.

Причиной акции является отсутствие реакции ООН на несправедливые действия Армении в отношении Азербайджана, сообщает Report.

По словам директора Марнеульского интеграционного центра Мурада Мурадова, представители азербайджанской общины, проживающие в Грузии, выразили свою озабоченность происходящим и потребовали от такой влиятельной организации, как ООН, справедливой и взвешенной реакции на волнующие Азербайджан события.

Участники акции призвали международное сообщество и организации провести всестороннее расследование по вопросам загрязнения Арменией окружающей среды, установки мин и жестокого обращения с азербайджанскими солдатами.

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