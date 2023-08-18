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Казахстан отказывается от экспорта нефти из Новороссийска

Казахстан отказывается от экспорта нефти из Новороссийска

Казахстан рассматривает возможность перенаправления своей нефти из российского порта Новороссийск в Черном море в порт Усть-Луга на Балтийском.

Об этом заявил заместитель гендиректора «КазТрансОйл» по транспортировке Эрик Сагиев, сообщает «Интерфакс».

«По Новороссийску нами рассматриваются варианты. В случае ухудшения ситуации в акватории Черного моря те объемы, которые мы транспортируем по направлению порт Шесхарис, будут перекинуты в порт Усть-Луга. Так мы планируем», – сказал Сагиев.

После того как Россия вышла из зерновой сделки и нанесла серию ударов по черноморским портам Украины, морские дроны атаковали российский десантный корабль «Оленегорский горняк» в порту Новороссийска, а также нефтяной танкер SIG в Керченском проливе.

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